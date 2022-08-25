تنسيق جديد للثانوية العامة والفنية بالدقهلية.. خفض درجات القبول بجميع المدارس

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تنسيق جديد للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2022-2023، للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، مشيرة إلى أنه تقرر النزول بالتنسيق إلى 240 درجة، بدلا من 244، من أجل صالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الاعدادية، وبهدف تخفيفا عن أولياء الأمور، وكذلك النزول لدرجات القبول بالثانوي العام نظام الخدمات من 200 درجة إلى 195 درجة، لتوفير فرص التعليم للحاصلين على الإعدادية العامة، ولم يحصلوا على مجموع درجات التنسيق المقررة لفصول الثانوي العام.

تعليم الدقهلية تقر تنسيق جديد للشهادة الإعدادية

جاءت قرارات محافظة الدقهلية، وفقا لتقرير المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بإجراء تعديل جديد على درجات القبول في الثانوي العام والفني للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022.

وأوضحت الدقهلية، في بيان صحفي، أنه تم الموافقة على تخفيض درجات القبول للناجحين في الشهادة الإعدادية للالتحاق بالتعليم الفني الزراعي والتجاري إلى الحد الأدنى للمجموع 140 درجة، لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للمجموع للالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية، وكذلك النزول بدرجات الالتحاق بالتعليم الفني الصناعي الفندقي إلى 228 درجة، والصناعي نظام 3 سنوات إلى 205 درجات.

توزيع 102.8 ألف طالب على 959 فصلا

يذكر أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بالدقهلية، بلغ 102 ألف و865 طالبا وطالبة بنسبة 86.3%، ووفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصلا بمدارس الثانوي العام، بنطاق المحافظة، وفقا لدراسة الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.