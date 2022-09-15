لأول مرة.. فتح باب الاشتراك لـ«UC MAS» لأبناء الصحفيين بالنقابة

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، فتح باب الاشتراك في الدورة التدريبية الأولى لـ«يوسي ماس» لأبناء الصحفيين، والتي تعقد لأول مرة بنقابة الصحفيين.

وتشمل الدورة مجموعة من المحاور من أهمها:

دراسة رياضة الأصابع «Finger» والجمع والطرح المباشر والجمع والطرح المركب بالقواعد.

دراسة وحفظ جدول الضرب عن طريق اللعب والخرائط الذهنية، ودراسة الضرب البسيط والضرب المركب، والقسمة البسيطة ودراسة القسمة المطولة.

دراسة مناهج «الفيدا Vedic Maths» والتي تشمل دراسة التربيع والتكعيب والجذر التربيعي والجذر التكعيبي والنسبة المئوية ودراسة الكسور.

الارتقاء بمستوى أبناء الصحفيين العلمية

ومن جانبه، قال حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، إن هذه الدورة تعقد لأول مرة في نقابة الصحفيين بهدف الارتقاء بمستوى أبناء الصحفيين العلمية.

وأشار إلى أن الدورة تساعد الأطفال على زيادة نسبة التركيز والانتباه، كما تساعدهم على زيادة ملكة سرعة البديهة لدى الأطفال، وتقوية الذاكرة وتحسن من مستويات الأطفال الدراسية سواء في مادة الرياضيات أو باقي المواد.

تنمية مهارات التخيل وتوسيع مداركه

فضلاً عن مساعدة الأطفال على تنمية مهارات التخيل وتوسيع مداركه.

كما أن الدورة تهدف إلى مساعدة الطفل على اكتساب الثقة بالنفس و الاعتماد على النفس أثناء المذاكرة بدلا من اللجوء إلى الأجهزة كالآلات الحاسبة أو الكمبيوتر.

فوائد دورة الـ«اليوسي ماس»

ومن أهم فوائد دورة الـ«اليوسي ماس» أنها تساعد الطفل على القيام بأكثر من عملية في نفس الوقت، وتطوير مهارات الملاحظة والاستماع لدى الطفل من خلال استخدام flash cards عند إجراء العمليات الحسابية مما يساعد على تقوية مهارات الملاحظة والمشاهدة.

فضلًا عن تقوية مهارة الاستماع لأن الطفل يسمع الرقم مرة واحدة ويقوم بعدها بحل المسائل الحسابية معتمداً على ذاكرته.

كما تساعد دورة الـ«اليوسي ماس» الطفل على استخدام «الأباكس» التخيلي عند حل المسائل الحسابية بشكل مستمر يساعد على تقوية ملكة التخيل والتفكر والتصور لدى الأطفال.

ومن أهم ما يميز برنامج اليوسي ماس هو أنه يجعل الطفل ذات سرعة فريدة على الانتهاء من حل المسائل وبدقة في وقت قصير وبالتالي فهو يمكن الطفل من استغلال وقته بطريقة مثلى مع الحرص في نفس الوقت على الدقة في نتائجه وهذا أمر يساعده بشكل كبير وفعال في حياته العملية وفي مستقبله.

كما ان برنامج اليوسي ماس يجعل الطفل مبدع ويرتقي بمستواه الإبداعي وهذا يرجع إلى قدرة البرنامج على الموازنة بين استخدام فصي المخ الأيمن والأيسر.

كما تساعد دورة الـ«اليوسي ماس» الطفل على القيام بأكثر من عملية في نفس الوقت.