تجهيز غرف تتسع لـ3786 طالبا بالمدن الجامعية في المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جاهزية قطاع المدن الجامعية لاستقبال أبناء الجامعة الجدد والقدامى بالعام الجامعي الجديد 2022/2023م؛ وذلك بطاقة استيعابية وصلت هذا العام لـ 3786 طالبا وطالبة بعدد وحدات يصل لـ16 وحدة سكنية، وذلك بعد تخفيض أعداد المقيمين لطالبين بكل غرفة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.

تجديد الأثاث وتطهير وتعقيم خزانات المياه

وأوضح «فرحات»، في بيان، أن جامعة المنيا رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب المقيمين لهذا العام، وانتهت من أعمال الصيانة الشاملة السنوية والدورية بمباني المدن من أعمال الدهانات والكهرباء والسباكة، والاهتمام بالمسطحات الخضراء والتشجير، وتجميل الموقع العام، وصيانة أعمدة الإنارة داخل مباني المدن، بالإضافة لأعمال النجارة وتجديد الأثاث وتطهير وتعقيم خزانات المياه بصفة مستمرة.

خطة متكاملة ومتميزة للأنشطة الطلابية طوال العام

وشدد «فرحات» على حسن الاستقبال للطلاب المقيمين داخل المدن الجامعية وتوفير كافة متطلبات الإقامة من حيث الإضاءة والتهوية، والتعقيم، وحملات النظافة المستمرة بالغرف، موجهاً إلي إعداد مكتب رعاية الطلاب بالمدن الجامعية لخطة متكاملة ومتميزة للأنشطة الطلابية طوال العام، وحث الطلاب على المشاركة فيها وذلك بعد أن تم تعزيز المدن الجامعية بصالات للنشاط مجهزة للياقة البدنية وتنس الطاولة ورفع الأثقال، إلى جانب تزويد المدن بمكتبة تثقيفية؛ لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، مشيراً بأن الجامعة حرصت على توفير «رامبات» في كل المباني لخدمة الطلاب من ذوي الهمم، ومعامل وقاعات مزودة بأجهزة الحاسب الآلي ومرتبطة بالإنترنت، وغرف مذاكرة، إلى جانب تغطية المدن بالكامل بكاميرات المراقبة والتأمين ضد الحريق، وتوفير محطات ديزل عند انقطاع التيار الكهربي لضمان عوامل الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.

وأوضح القائم بعمل رئيس الجامعة، أن المطعم المركزي يقوم يومياً بتجهيز الوجبات للطلاب وفقاً لاحتياجاتهم وذلك من خلال حجزها إلكترونياً، مشيراً أنه حرصاً على صحة وسلامة الطلاب المقيمين يتم تغليف الوجبات بالمطعم وتوزيعها بمقر إقامتهم تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.