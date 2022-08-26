شاب يقتل عمه بـ60 طعنة في الأقصر بسبب خلافات عائلية

أقدم شاب في الأقصر، على قتل عمه عبر تسديد 60 طعنة له بآلة حادة، بسبب خلافات عائلية.

60 طعنة بالرقبة والصدر والبطن

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، يفيد بمقتل «عبد الله .ع.ا»، 60 سنة، على يد ابن شقيقه والذي يعد أيضا خطيب ابنته «م.ع.» 25 سنة، وذلك أثناء مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية، انتهت بقيام ابن الأخ بطعن عمه 60 طعنة بالرقبة والصدر والبطن، بسلاح أبيض «سكين».

ضبط 11 متهما

وأدت الواقعة إلى حدوث اشتباكات بين أبناء العمومة نتج عنها إصابة الجاني بسججات وكدمات وجروح متفرقة، وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي، ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، كما تم ضبط 11 متهما في أثناء مشاجرتهم ثم فر البعض هاربا وتم ضبطهم اليوم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقال أبوالحسن حافظ العوامي، المحامي بمحكمة الأقصر، إن عقوبة الجريمة إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد، سيكون إحالة أوراق المتهم للمفتي، أما إذا كانت مشاجرة وقتل غير عمد أو إذا كانت قواه العقلية غير سليمة أو كان في حالة سكر بين أو متعاطي المخدرات وقت ارتكاب الجريمة، ستتراوح العقوبة من عشر سنوات إلى 15 عامًا.