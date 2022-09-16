إلغاء 1000 رحلة جوية لفرنسا بسبب إضراب المراقبين الجويين 

أعلنت العديد من شركات الطيران الفرنسية، إلغاء نحو ألف رحلة في فرنسا، اليوم، بسبب إضراب المراقبين الجويين المعلن عنه، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للطيران المدني، لوكالة فرانس برس.

تخفيض 50% من رحلات الطيران

وكانت الإدارة الفرنسية، دعت الشركات الثلاثاء، إلى خفض برنامج رحلاتها في فرنسا، وأراضي ما وراء البحار، بمعدل 50% بسبب هذا الحراك الاجتماعي، ويجر ذلك بدعوة من أبرز نقابة مراقبين جويين، تطالب بزيادة الرواتب وتعويض عن التضخم والتوظيف.

موقف الرحلات الجوية الفرنسية

وقالت متحدثة باسم الادارة العامة للطيران المدني، إنه بحسب المعلومات الأولى التي قدمتها الشركات، «سيتم إلغاء حوالي ألف رحلة» مغادرة من وإلى الأراضي الفرنسية، وفقا لـ«إيرو نيوز».