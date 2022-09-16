تفاصيل خطة المرحلة الثانية لتطوير عاصمة القليوبية بتكلفة 20 مليون جنيه

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لطريق فريد ندا ببنها، الجاري تطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية والنهوض بها حضاريًا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

20 مليون جنيه لتطوير عاصمة القليوبية

وقال محافظ القليوبية في بيان له إن عملية تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا تبدأ من كوبري المصنع الحربي حتى مدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، ويشمل رصف الطريق بالكامل وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين، وسيتم إتاحة أماكن للترفيه وزيادة المسطحات الخضراء، ويهدف التطوير لتنسيق وتجميل المكان، وإعادة صياغة المنطقة وفقًا لرؤية معمارية تعمل على تحسين الرؤية البصرية.

التطوير الجديد تفادى مشاكل المرور

وأضاف المحافظ أن التصميم الجديد تفادى المشاكل المرورية للقطاع بالكامل وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية له، وسيتم رفع كفاءة الطريق من حيث التشجير والإضاءة وتحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي بالشارع كله.

كما تشتمل أعمال تطوير شارع فريد ندا ببنها على إنشاء النصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة تخليدًا لذكراهم وذلك بحديقة أتريب بمدينة بنها، وخلال الاجتماع وجَّه المحافظ بدفع الأعمال لتسليم النصب التذكاري والحديقة أول أكتوبر القادم استعدادًا لاحتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

ووجَّه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء من أعمال نقل المرافق والانتهاء من أعمال الرصف والتشجير.

جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والعميد محمد أبو سعدة مدير مرور القليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس طلعت سلطان مدير عام الشبكات الأرضية، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات، والمهندس عادل عبد العظيم رئيس فرع شركة مياه بنها، والمهندس أحمد عبد الباري مدير عام الكهرباء بالقليوبية، والمهندس هشام عثمان مدير المشروع بجهاز التعمير.