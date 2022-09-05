تنسيق دبلوم صنايع 2022.. قائمة تضم كليات الآثار والتربية والاقتصاد المنزلي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة تضم العديد من الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة المتاحة لطلاب تنسيق دبلوم صنايع 2022، حيث شملت هذه الكليات: «الاقتصاد المنزلي، الآثار، والتربية»، إلى جانب المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا، والمعاهد الفنية الصحية.

تنسيق دبلوم صنايع 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ تنسيق دبلوم صنايع 2022، يشمل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام قديم، دبلوم المدارس الثانوية الفنية إعداد مهني، ويتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع المواد التحريرية، ويشمل أيضًا دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام مطور ودبلوم «ضعاف السمع والتلمذة الصناعية والتعليم والتدريب المزدوج والتعليم التبادلي والمجمع التكنولوجي»، ويتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات أيضا.

تنسيق دبلوم صنايع 2022.. اعرف الكليات المتاحة

1- كليات الآثار في الجامعات التالية

- القاهرة.

- الفيوم.

- أسوان.

- سوهاج.

- قنا.

- الأقصر.

- دمياط.

- الزقازيق.

- مطروح.

وذلك في تخصصات ترميم آثار وترميم دقيق وترميم معماري.

2- كلية الاقتصاد المنزلي:

- جامعة حلوان «قسم المنسوجات الجاهزة والنسيج والجلود وبدائلها».

- جامعة المنوفية «قسم الملابس الجاهزة».

- جامعة العريش «قسم الملابس الجاهزة والنسيج».

3- كلية التربية:

- جامعة حلوان في جميع التخصصات.

4- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي:

- جامعة حلوان.

- جامعة السويس.

- جامعة سوهاج.

- جامعة بني سويف.

وذلك في جميع التخصصات.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق

- جامعة حلوان في جميع التخصصات.

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق

- جامعة حلوان.

- جامعة الإسكندرية.

وذلك في جميع التخصصات.

تنسيق دبلوم صنايع 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ هناك شروط عديدة للقبول بالمعاهد العليا الخاصة من الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات، في حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح، مؤكدة أنّ القبول بالمعاهد الهندسية الخاصة تقبل من جميع التخصصات بشرط الحصول على 80% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات، ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي، وذلك خلال تنسيق دبلوم صنايع 2022.

تنسيق دبلوم صنايع 2022.. 60% نظم المعلومات الإدارية

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ القبول بالمعاهد الخاصة العليا شعبة نظم المعلومات الإدارية وشعبة إدارة الأعمال، خلال تنسيق دبلوم صنايع 2022 يكون من جميع التخصصات، شرط الحصول على 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات، ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي، منوهة بأنّ أعمال التنسيق تتم وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.