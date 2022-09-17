حظك اليوم برج الثور السبت 17-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور لديه شخصية قوية وصلبة كما أن لديه همة عالية في مختلف المواقف التي تواجهه فهو نادرا ما يحاط بالإحباط، ومن أبرز صفاته العند الشديد لتحقيق كل مايريد دون النظر لأي شيء آخر أو رغبات الآخرين من حوله.

مواصفات برج الثور

وعندما يدخل مولود برج الثور في علاقة مع شخص فهو يسعى للاستقرار العاطفي، كما أنه رومانسي بدرجة كبيرة وحنون في مختلف المواقف التي تتعلق بأحبائه كما أنه حساس للغاية ويتأثر من أقل شيء يواجهه ويحب أن يهدي أحبائه هدايا مختلفة.

ويسعى مواليد برج الثور معرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر الحالي، وفق خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك بشكل جيد لتتجنب اتخاذ قرارات خاطئة وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور، اليوم الجمعة 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحب يمدانك بالقدرة على التعبير جيدا عن مشاعرك، لذا عليك أن تعتمد اللباقة في كل تعاملاتك مع الأصدقاء وتستخدم هذه القدرة لكي تقوي علاقتك مع أحبائك وشريك الحياة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم الجمعة 16 سبتمبر.