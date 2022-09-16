«زووم أفريقيا» في رحلة خاصة من قلب الكونغو على قناة «CBC»

تقدم المذيعة سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامج «زووم أفريقيا»، على شاشة قناة CBC، غدًا السبت، من قلب دولة الكونغو الديمقراطية، في تغطية خاصة لأول قناة مصرية وعربية تصور داخل مدينة «ينجامبي»، وترصد تفاصيل حياة سكانها وأهم معالم المدينة وعلى رأسها «غابة ينجامبي»، ثاني أكبر غابة في العالم.

في الجزء الأول من رحلة الكونغو، تُجري المذيعة لقاءً مع «جان ميشال سما لوكوندي»، رئيس وزراء الكونغو، للحديث عن تاريخ ينجامبي، وكيف تم التصدي للتغيرات المناخية.

تاريخ ينجامي وتغيرات المناخ في زووم إفريقيا

كما تُجري الإعلامية لقاءً مع العالِم «بسكال بوكس»، مسؤول أهم برج في الكونغو لقياس معدلات تغيرات المناخ، والعالم «ريتشارد ايبا»، للحديث عن أهمية البرج، وتاريخ غابة ينجامبي.

وتكشف «إيف بازيبا»، نائب رئيس الوزراء ووزيرة البيئة، خلال اللقاء، عن الدول المشاركة في مؤتمر العلماء بـ الكونغو، وتاريخ مدينة ينجامبي قبل الاستقلال.

برنامج زووم إفريقيا على cbc مساء السبت

وتتجول كاميرا «زووم أفريقيا»، داخل السوق المحلية في الكونغو، للتعرف على طعامهم وشرابهم، وأهم السلع التي تباع في الكونغو.

يشار إلى أن برنامج «زووم أفريقيا»، يذاع كل يوم سبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة CBC.