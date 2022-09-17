حظك اليوم برج العقرب السبت 17-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار جيدة عزيزي مولود برج العقرب مع الشريك فهناك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، وفي محيط العمل يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها لكافة مواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج العقرب عنيد، يفكر كثيرًا في الأمور التي تتعلق بحياته ويبدأ في حياته بشكل عملي منذ نعومة أظافرة، كما أنه يحب النظافة والترتيب والبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة.

ومن بين مشاهر برج العقرب الدكتور مجدي يعقوب، طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

اليوم السبت 17 سبتمبر الجاري، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العقرب بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: فينوس والشمس يمنحانك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب، فقط عليك ألا تستسلم للتوتر في علاقتك بالأصدقاء.