دفن جثتي ربة منزل وعامل لقيا مصرعهما في حادثين متفرقين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركزي طوخ وبنها بالتصريح بدفن ربة منزل وعامل لقيا مصرعهما في حادثين متفرقين، الأولى لفظت أنفاسها الأخيرة بعد السقوط من «سلم» والشاب في تصادم بين دراجة بخارية ولودر.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعتين وبيان وجود شبهة جنائية في الحادثين من عدمه وسؤال شهود العيان في الواقعتين.

تفاصيل مصرع ربة منزل سقطت من «سلم»

ففي طوخ لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب حفيدها إثر سقوطهما من سلم شقة بالطابق الثالث بقرية مشتهر مركز طوخ محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة

تلقى مأمور مركز شرطة طوخ إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بكسور بمناطق متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ وحفيدها المصاب باشتباه كسر بالجمجمة ادعاء سقوطهما من علو.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص وسؤال أهل المتوفاة والمصاب أكدوا أن «ص.ر.ا» 50 سنة، ربة منزل، كانت في زيارة لابنتها بمنزلها بقرية مشتهر دائرة المركز، وعقب الانتهاء من الزيارة وأثناء رحيلها حملت حفيدها «أ.أ.ش» 3 سنوات وأثناء نزولها من على سلم العقار بالطابق الثالث انزلقت قدمها وسقطا أرضًا.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الأولى بكسور بمناطق متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ أدى إلى مصرعها وإصابة حفيدها باشتباه كسر بالجمجمة وتم نقلهما لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل مصرع شاب ببنها

فيما لقي شاب مصرعه إثر حادث اصطدام دراجة نارية بمركبة لودر بدائرة مركز شرطة بنها وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي إلا أنه توفي خلال محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفنه.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب بكسور بالجمجمة وتوفي خلال محاولة إسعافه بالمستشفى.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة «م. س. ع»، 19 سنة، عامل، دراجة نارية بمنطقة كفر أبوزهرة دائرة المركز اصطدمت به معدة ثقيلة «لودر» قيادة «م. ج. أ» 35 سنة، عامل، وفر هاربًا عقب الواقعة.

وجرى نقل المصاب للمستشفى إلا أنه توفي خلال محاولة إسعافه جرّاء إصابته بكسور بالجمجمة وتحرر محضر بالواقعة.