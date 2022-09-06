زراعة 400 ألف شجرة بالقاهرة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

يشارك محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتبناها الدولة من أجل تحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية ضمن استعدادات قمة المناخ في نوفمبر المقبل وتحقيق رؤية مصر 2030.

زراعة 400 ألف شجرة

وأكد تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن من بين الخطوات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن ما يلي:

- إطلاق مبادرة زراعة 400 ألف شجرة من المورينجا صديقة البيئة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالقاهرة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتتميز تلك الشجرة بزيادة انتاجها للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون فضلا عن فوائدها للعلاج من أمراض المعدة والكلى، والعظام، والعناية بالبشرة.

- دشنت محافظة القاهرة ندوات ولقاءات تعريفية بكل الأحياء تشمل التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قبل انطلاق مؤتمر التغيرات المناخية COP27 في 7 نوفمبر المقبل على أرض شرم الشيخ.

- العمل على استخدام أتوبيسات نقل عام صديقة للبيئة والحد من العوادم حيث يتم استبدال الأتوبيسات القديمة بأخرى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي.

35 لقاءً للتعريف بالمبادرة

- أجهزة محافظة القاهرة نظمت أكثر من 35 لقاءً ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل بالمناطق والأحياء والمديريات ومراكز الشباب والمكتبات للإلمام بكل تفاصيل المبادرة.

- التنسيق المستمر مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي ومركز بحوث البترول من أجل نشر كل تفاصيل المبادرة لتحقيق الهدف المنشود ونشر الوعي، وتوزيع بذور للأشجار المثمرة بمحافظة القاهرة

- تجهيز وعرض أفلام وثائقية على شاشات العرض بالشوارع والميادين بالقاهرة تتضمن كل تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتغطية كل الأحياء بالبانرات والبوسترات وتخصيص أتوبيس مكشوف يجوب الشوارع لعرض المبادرة.

- العمل على تذليل العقبات من أجل انجاح المبادرة والعمل على جذب استثمارات جديدة للمحافظة خاصة بما تمتلكه من كوادر وكفاءات.

- محافظة القاهرة تحتل المركز الأول حتى الآن في عدد المشروعات المقدمة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

-المبادرة لا تقتصر على الحكومة بل الفرصة متاحة لكل الأطراف والشركات الصغيرة والكبيرة للتقديم فيها وعرض مشروعاتهم من أجل بيئة أفضل.