درجات الحرارة اليوم السبت 17-9-2022 في كل محافظات مصر.. تصل لـ37 بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء اليوم السبت، إذ تسجل العظمى في كل من القاهرة والعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر 32 درجة مئوية لتصل الذروة لـ37 في كل من الأقصر وأسوان.

درجات الحرارة اليوم

وذكر بيان صادر عن الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المستقرة نسبيا على كافة الأنحاء ينتج عنها طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضلا عن وجود شبورة صباحية على عدد من المناطق من بينها القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الموج في البحر المتوسط والأحمر ستكون خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من 1 لـ1.75 متر في كلا البحرين، وعن اتجاه الرياح ستكون شمالية غربية في المتوسط أما الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الحرارة اليوم السبت

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على كل مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 31 22

دمياط 29 24

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 32 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

وادي النطرون 30 22

مطروح 29 22

السلوم 28 22

سيوة 33 21

العريش 30 22

رفح 29 20

الطور 31 24

كاترين 29 20

رأس سدر 33 23

نخل 30 16

طابا 32 23

نويبع 34 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 26

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 20

بني سويف 32 21

المنيا 33 21

أسيوط 33 21

سوهاج 36 23

قنا 36 24

الأقصر 37 25

أسوان 37 26

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 39 22

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25.