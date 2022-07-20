إعلان نتيجة اختبارات الطلاب الجدد بمدرسة مياه الشرب في البحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اعتماد نتيجة قبول الطلاب الجدد في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور للعام الدراسي المقبل، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، مشيرة إلى قبول 90 طالبا من محافظات «البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية».

رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب يعتمد النتيجة

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صحفي، اليوم، إلى أن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحيرة، ويوسف فؤاد الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اعتمدا نتيجة قبول الطلاب الجدد بمدرسة مياه الشرب للعام الدراسي المقبل.

اختيار أفضل النماذج والكفاءات

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن المدرسة تم تأسيسها عام 2009 وتعتمد على اختيار أفضل النماذج والكفاءات من المعلمين والمهندسين والكيمائيين للقيام بعمليات التدريس للطلاب كما أن المدرسة تضم أوائل الشهادات الإعدادية بعد إجراء الاختبارات اللازمة لقبولهم وسبق وأن خرّجت المدرسة عشر دفعات.

تخريج أجيال من الكوادر الشابة المدربة والمتخصصة

وأكد رئيس الشركة أن جميع الخريجين يتم التعاقد معهم فور إعلان نتائجهم بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن المدارس الفنية تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعد إحدى الأدوات الهامة جدا للاستثمار في العنصر البشرى، وتخريج أجيال من الكوادر الشابة المدربة والمتخصصة، للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.