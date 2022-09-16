محافظ الشرقية: توريد 31 طن أرز.. وفتح مواقع التخزين أمام المزارعين

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم، بلغ 31 طنًا و58 كيلو، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفًا و92 فدانًا.

وأشار المحافظ إلى أهمية محصول الأرز الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، إذ أن محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته.

إجراءات تنظيم توريد الأرز

وأكد «غراب» ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز، وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم وكذلك حظر تصديره للخارج.

شدد المحافظ على مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز التي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الأرز خاليًا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أى إصابات حشرية.

فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز

شدد محافظ الشرقية على أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.