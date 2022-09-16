استقرار أسعار الذهب.. وجرام 21 يسجل 1115 جنيها في التعاملات المسائية

حافظت أسعار الذهب بالسوق المحلية على مستويات مستقرة خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وفقاً للمعلن من محلات الصاغة وشركات الذهب، رغم ارتفاع السعر العالمي، ليبقى سعر جرام الذهب عيار 21 عند 1115 جنيهاً بدون حساب المصنعية أو الدمغة والضريبة، وهو الأكثر انتشاراً بين الطبقات الشعبية.

شعبة الذهب توضح أسباب استقرار سعر المعدن الأصفر

وأرجعت الشعبة العامة للذهب، في بيان لها، استقرار سعر جرام الذهب في مصر إلى قوى العرض والطلب، وفسرت ارتفاع مستويات الأسعار العالمية إلى توجه المستثمرين نحو الدولار مع قوة التوقعات برفع «الاحتياطي الفيدرالي» في أمريكا، الفائدة، في ظل التخوفات من التضخم والتحوط منه بشراء الذهب، الملاذ الأكثر أماناً في أوقات الأزمات، ليصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 1681 دولار، مقارنةً بـ 1668 دولار أمس.

أسعار الذهب في مصر

وأشارت الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات، إلى أن أسعار المعدن الأصفر في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

لا يزال جرام الذهب عيار 24، أو البندقي، يُباع بسعر 1274 جنيهاً، بدون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سع جرام الذهب عيار 18 إلى 955 جنيهاً، وجرام الذهب عيار 14، الأقل انتشاراً في مصر، يباع بسعر 745.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8920 جنيهاً بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة، وفقاً للمعلن من شركات ومحلات الصاغة في مصر.

ووفقاً للخبراء والمحللين ببورصات وأسواق الذهب، فهو بخلاف طبيعته يتسم بالتذبذب الشديد بأسعاره عالمياً على مدار السنوات الثلاث الماضية، نظراً للأزمات المتتالية التي ألقت بظلالها على المعدن النفيس ورغبة المستثمرين في توجيه رؤوس أموالهم إليه، أو استبداله بأصول أخرى أكثر ربحية.

وتأثرت أسعار الذهب بالتوجه العالمي للبنوك المركزية بتشديد سياساتها النقدية، ما دفع العديد من المستثمرين للاستثمار بسوق العملات خاصةً الدولار بدلاً من الذهب الذي يتسم بأنَّه وعاء ادخاري بلا عائد دوري.