إنقاذ 56 شخصا من الغرق بشواطئ رأس البر.. وتسليم 193 طفلا تائها إلى ذويهم

شهدت شواطئ مدينة رأس البر اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المصطافين ورواد المدينة، وسط استعدادات الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي لمواجهة الزحام، إذ جرى تزويد الشاطئ بـ 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، و4 خيام للإسعاف، و33 برج إنقاذ، موزعة بطول الشاطئ.

تسليم 193 طفلاً تائهًا إلى ذويهم

وجرى تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكل خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، وجرى إنقاذ 56 حالة من الغرق، كما جرى تسليم 193 طفلاً تائهًا إلى ذويهم، وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد رأس البر.

إقبال كبير على شواطئ رأس البر

وقامت الإدارة الهندسية بمدينة رأس البر بالاشتراك مع قسم الإشغالات بالوحدة بحملة جديدة بشوارع المدينة، وجرى التصدي لحالة بناء مخالفة بمنطقة جربي الصيادين وجرت إزالتها حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجرى غلق وتشميع أحد الجراجات المخالفة، لاستخدامه في غير الغرض المخصص له كمأوى سيارات وإزالة سور مخالف مقام حوله، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كل المخالفات بجميع مناطق المدينة.