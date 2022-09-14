«الأرصاد» تكشف موعد فصل الشتاء 2022؟.. باق 90 يوما

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد بدء فصل الشتاء 2022 رسميا، وفقا للخرائط الجغرافية، مؤكدة ان السمات المناخية له ستكون تقريبا هي نفس السمات والظواهر الجوية للعام الماضي.

رياح وأمطار خلال فصل الخريف

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فصل الشتاء 2022 سوف يبدأ رسميا يوم 21 -12-2022، أي بعد نحو 99 يوما، حيث أن فصل الصيف سوف ينتهي يوم 20 سبتمبر الجاري، وبداية فصل الخريف ستكون من 21 سبتمبر، وذلك لمدة ثلاث أشهر، مضيفة أن هناك عدم استقرار في درجات الحرارة والظواهر المناخية المختلفة المتوقعة والمنتظرة مع بداية الخريف، ما بين زيادة في نشاط الرياح وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وهناك أيضا فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة خلال أشهر الخريف، وسوف تستمر هذه الظواهر طوال الثلاث أشهر لفصل الخريف، حتى تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها الرسمية مع بداية فصل الشتاء جغرافيا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، الأربعاء 14-9-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 33 25

بنها 32 24

دمنهور 31 24

كفر الشيخ 32 25

المنصورة 30 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 32 25

طنطا 32 24

شلاتين 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 24

وادي النطرون 31 24

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 32 20

رأس سدر 35 25

نخل 33 20

طابا 32 25

نويبع 35 26

حلايب 33 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 33 23

بني سويف 33 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 39 27

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 40 27

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 26.