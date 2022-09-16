مصرع طفل وإصابة والده في تصادم جرار زراعي و«موتوسيكل» بالبحيرة

لقي طفل مصرعه وأصيب والده بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، قبل قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي ودراجة نارية «موتوسيكل» بطريق الحاجر أمام كوبري أبوخشيم بعزبة الإصلاح في حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى حوش عيسى العام، وتحرير محضر بالواقعة.

تصادم جرار زراعي و«موتوسيكل» أمام كوبري أبو خشيم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي و«موتوسيكل» أمام كوبري أبو خشيم بعزبة الإصلاح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تحديد هوية الضحية والمصاب في الحادث

بالانتقال والفحص، تبين وفاة عمر رمضان حلمي، 9 أعوام، مقيم بقرية العمرية التابعة لمركز دمنهور، وإصابة والده 45 عامًا، بكسر في الساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصاب بذات المستشفى، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.