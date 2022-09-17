خطوات التقديم على المدن الجامعية والأوراق المطلوبة.. اعرفها

يبدأ اليوم التقديم للمدن الجامعية، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان.

وأعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان، فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022-2023.

التقديم للمدن الجامعية

ويبدا التقديم للمدن الجامعية اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر، ويستمر التقديم حتى الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر.

وفيما يلي تستعرض الوطن، كيفية التقديم للمدن الجامعية بجامعة حلوان وأبرز الأوراق المطلوبة وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لجامعة حلوان.

ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية، واتباع ما يطلب منك من إرفاق المستندات وكتابة البيانات الخاصة بالطالب الذي يرغب في التقديم للالتحاق بالمدن الجامعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدن جامعة حلوان

وحددت الإدارة العامة للمدن الجامعية عددًا من الأوراق المطلوبة للتقدم، وهي كما يلي:

أن يشتمل الملف على عدد صورتين ضوئيتين من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها على الطالب المستجد

إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق

صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل

عدد (12) صورة شخصية للطالب

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.

شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية

1- أن يكون الطالب مقيدًا بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى.

3- وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة.

7- ألا يكون محولا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

8- أن يثبت خلوه من الأمراض المعدية.