استمرار التقديم للمدن الجامعية بجامعة حلوان.. 24 ساعة أمام المستجدين

أعلنت جامعة حلوان، استمرار فتح مرحلة التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الجامعات 2022، حتى يوم غد الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة.

يذكر أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني لجامعة حلوان، من خلال هذا الرابط.

جامعة حلوان توفر كل الخدمات للطلاب

أوضح الدكتور حسام رفاعي، أنه يتم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين، بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الدبلومات والمعاهد الفنية أو ما يعادلها، مؤكدا حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات، من أجل تحقيق كل سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية خلال فترة دراستهم.

الأوراق المطلوبة للمدن الجامعية

أفادت إدارة المدن الجامعية، تحت إشراف أستاذ خالد زكى مدير عام الادارة العامة للمدن الجامعية، بأن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية، تتطلب أن يشتمل الملف على:

- (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

- (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

- على الطالب المستجد إرفاق:

• صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق.

- صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

- (12) صورة شخصية للطالب.

- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.