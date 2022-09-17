أسعار الدواجن اليوم السبت 17-9-2022 في مصر.. البلدي بـ80 جنيها للكيلو

البانيه والشيش طاووق والشاورما، مشتقات مختلفة يحب العديد من الأشخاص تناولها من اللحوم البيضاء، لذا يكثر البحث عن أسعار الدواجن بشكل يومي لشرائها وتحضير الوجبات المختلفة منها للأبناء.

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر، بجميع مشتقاتها في الأسواق، وذلك وفق جولة أجرتها الوطن.

أسعار الدواجن اليوم

وجاءت أسعار الدواجن وفقًا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ووفقا لجولة أجرتها الوطن في الأسواق، كما يلي:

- سجل سعر كيلو الدواجن من النوع الساسو نحو 39 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة الواحدة بين 62 و85 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة نحو 32 جنيهًا.

وتراوح سعر الفراخ البيضاء بين 35 و38 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الفرخة البالغة نحو 2 كيلو ونصف إلى 80 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وسجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي في الأسواق اليوم بين 52 و56 جنيهًا للعتاقي، وتصل لـ58 جنيهًا بالنسبة للدواجن من النوع البدارة.

وتراوح سعر الفرخة من النوع البلدي بين 80 و110 جنيهات، وفقًا للوزن.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه بين 75 و80 جنيهًا.

وبلغ كيلو الأجنحة نحو 25 جنيهًا.

وبلغ سعر الأوراك بين 35 و38 جنيهًا، والكبد والقوانص بين 38 و40 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت البلدي البالغ عمر يوم واحد نحو 6.25 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت ساسو عمر يوم إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 6.25 جنيه.

الكتكوت الفيومي 5 جنيهات عمر يوم.

الهجين وصل إلى نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

يتراوح سعر الكيلو جرام من البط المذبوح والمعبأ بالمحلات التجارية ما بين 58 و65 جنيهًا.

وصل سعر البطة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل إلى نحو 180 جنيهًا.

ووصل سعر البطة وزن 3 كيلو جرامات إلى نحو 280 جنيهًا.