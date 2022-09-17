ضوابط الإقامة بالمدن الجامعية في حلوان.. منها عدم الكتابة على الجدران

كشفت جامعة حلوان، مجموعة من القواعد الخاصة بالتسكين في المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنَّه تمّ فتح باب التقديم للطلاب المستجدين من تنسيق المرحلة الثالثة ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري.

وأكّدت الجامعة، عبر موقع التقديم للمدن الجامعية الإلكتروني، أنه لو تلاحظ وجود أي كتابات على جدران الحجرة سيتم الفصل من الإقامة للمقيمين بالحجرة، وفي حالة رغبة الطالب في ترك المدينة، يتقدم بطلب إخلاء طرف وتسليم العهدة، ولا يجوز استقبال الطلاب المقيمين لأي طالب غير مقيم بالمدينة في حجرته، وإبراز بطاقة المدينة عند الطلب.

تعليمات خاصة بمدن جامعة حلوان

- للمشرفين الاجتماعيين بـ المدينة الجامعية، حق الدخول لحجرة الطالب في أي وقت لمراقبة تطبيق تعليمات الإقامة وكذلك من تحدده الإدارة.

- لو تلاحظ وجود أي كتابات على جدران الحجرة، سيتم الفصل من الإقامة للمقيمين بالحجرة.

- في حالة رغبة الطالب في ترك المدينة، يتقدم بطلب إخلاء طرف وتسليم العهدة.

- لا يجوز استقبال الطلاب المقيمين لأي طالب غير مقيم بالمدينة في حجرته، وإبراز بطاقة المدينة عند الطلب.

- لا يجوز للطالب مغادرة الحجرة إلا إذا كان مرتدياً ملابس لائقة، ولا يجوز أن يظهر بالملابس الداخلية بالشرفات أوعند تناول الوجبات بالمطعم المركزي.

- «بون التغذية» شخصي، وعلى الطالب أن يحرر اسمه عليه ورقم الحجرة، ولا يحق له إعطائه لأي طالب آخر.

- الطلاب مسؤولون مسؤولية كاملة عن نظافة حجراتهم، وعلى ما يحدث فيها من تلفيات والحفاظ على المتعلقات الشخصية كمشغولات ذهبية أو مبالغ مالية ولاب توب.

- لا يحق للطالب التأخير عن المدينة عن الساعة الحادية عشر مساءاً، والطالبات السابعة مساءاً.

- في حالة رغبة الطالب التغيب عن المدينة، عليه التقدم إلى إدارة المدن الجامعية بطلب إجازة مرفق معه بونات التغذية.

- عدم وضع الدمغات والطوابع على أي بيانات مكتوبة أو مطبوعة نهائياً.

- إحضار بحث اجتماعي حديث ومعتمد بختم شعار الجمهورية.