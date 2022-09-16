«حياة كريمة»: نستهدف التوعية بقضية الزيادة السكانية في قرى المبادرة

تهتم مؤسسة حياة كريمة بقطاع التوعية، بإطلاق عدد من المبادرات التوعوية، تنقسم محاورها وتختلف باختلاف المنطقة المستهدفة وحسب القضايا التي تهمها، وأشارت المؤسسة إلى المحاور التوعية ترتكز بشكل أساسي على التوعية بالسلوكيات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تخص تنمية الأسرة بشكل عام وحماية الأطفال والنساء بشكل خاص، بالإضافة إلى موضوعات تعزز التمكين الاقتصادي، وأخرى تحث على احترام الآخر وتعزيز قيم المواطنة، وذلك في إطار العمل تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري.

المبادرة انطلقت من الفيوم لتكون بداية انطلاق لمحافظات الصعيد

وقالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة «أنت الحياة» جاءت كأول فعالية توعوية موسعة تقوم بها مؤسسة حياة كريمة استهدفت توعية المرأة، الشباب، الأطفال، وكبار السن، توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية، وقد استفاد منها أكثر من 6 آلاف من كل الفئات، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت من الفيوم لتكون بداية انطلاق لمحافظات الصعيد بداية من أولى محافظات خَط الصعيد، موضحة أن البداية جاءت من الفيوم، كون المشروعات مكتملة وأوشكت على الانتهاء والتسليم الابتدائي، إذ استخدمت مشروعات حياة كريمة في فعاليات مبادرة «أنت الحياة».

وأضافت «البهنساوي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن الرسائل التوعوية التي تحملها المبادرات تختلف باختلاف المحافظات طبقا لدراسة سكان المحافظة واحتياجهم، مشيرة إلى أن الهدف منها تقديم التوعية بكافة مستوياتها وألآنواعها، إذ عمدت المؤسسة إلى تقديم التوعية لمختلف الفئات المرأة والشباب والأطفال وكبار السن بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، مؤكدة أن المبادرات تركز على مستويات التوعية وأنواعها وتركزت بشكل أكبر على التوعية المقدمة للأطفال والمرأة.

مسرح «حياة كريمة» يهدف إلى تنمية السلوك الإيجابي

وأوضحت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة اشتركت في عدة مبادرات تضمنت شقا توعويا مثل التعليم حياة وبالوعي مصر بتتغير، ولكن تعتبر أنت الحياة أول فعالية توعوية موسعة تطلقها المؤسسة، مشيرة إلى أن مسرح «حياة كريمة» يهدف إلى تنمية السلوك الإيجابي وتوجيه السلوك الخاطئ، موضحة أن أولى انطلاقاته تضمنت التوعية بمشروعات حياة كريمة وتنمية قيمة التعاون وتعديل بعض السلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى عدة فقرات حول تضحيات شهداء الجيش والشرطة، وتستمر فعاليات المسرح تباعا في المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن قطاع التوعية يستهدف ضمن اعماله التوعية بخطورة الزيادة السكانية، من خلال عدة وسائل لكل الفئات منها التوعية الصحية والاجتماعية للأطفال والمرأة والكبار، وكذلك تقديم الخدمات الطبية اللازمة لذلك، بالاضافة إلى التوعية بخطورة الزيادة السكانية عن طريق ورش العمل أو اللعب والمسرحيات.