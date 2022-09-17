«الصحة»: جائحة كورونا لم تنته.. والفيروس في حالة خمول

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حقيقة انتهاء جائحة فيروس كورونا في مصر، قائلًا تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك انخفاضًا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، الفيروس في حالة خمول ملاحظة خلال الفترة الحالية، وكذلك لدينا انخفاض في أعداد وفيات كورونا، وهناك محافظات سجلت صفر إصابات، وجائحة كورونا لم تنته بعد، الفيروس ما زال موجود.

فيروس كورونا لم ينته بعد

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لابد من الحذر خلال التعامل مع الفيروسات، خاصة فيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء، وعلى المواطنين، الحرص على التهوية الجيدة للمنازل وارتداء الكمامات والبعد عن الزحام والحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، وضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن إعلان انتهاء جائحة فيروس كورونا، يتطلب مجموعة من الشروط، ومنها انخفاض معدل إصابات الفيروس والتردد على المستشفيات، وانخفاض معدل الوفيات الناتجة عنه، ولابد أن تكون أقل من الوفيات الناتجة عن الإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى تطعيم 70% من المواطنين على مستوى العالم، وهذا لم يحدث حتى الآن.

مشروبات تعزز الجهاز المناعي

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، المشروبات التي تعزز مناعة الجسم للحماية من الفيروسات، وهي: «النعناع، الشاي، الحلبة، الينسون، الشمر»، ومن أهم فوائدها، ترطيب الفم باستمرار بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة والزيون التي لها تأثيرًا طاردًا للبلغم ومضادة للالتهاب.