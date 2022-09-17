«الرقابة الصحية»: تجنب أخطاء الأدوية يوفر 42 مليار دولار من الإنفاق الصحي عالميا

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن احتفالية هذا العام بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضي تأتي تحت شعار «الدواء دون أضرار»، لافتا إلى أن الأضرار الناتجة عن الأدوية تصل إلى 50٪؜ من إجمالي الأضرار الذي يمكن أن يتم تجنبها في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها الهيئة اليوم، بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه يمكن تجنب إهدار 42 مليار دولار من إجمالي الإنفاق الصحي على مستوى العالم في حال تجنب ارتكاب الأخطاء المداوية.

اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مأمورية الأدوية

وأوضح «إسماعيل»، أننا نستهدف هذا العام خلال الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضي رفع مستوى الوعى العالمي بسبب الأخطاء التي ترتكب واتباع الممارسات غير المأمونة في مجال الماركة والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مأمورية الأدوية.

الجيد بالذكر، أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يهدف للحد من المخاطر المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، ويلقي المؤتمر الضوء علي نظم الاعتماد واليات الرقابة والمتابعة ودورها الأساسي في ترسيخ مبادئ سلامة المريض.

يشارك بفعاليات الاحتفالية الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية بمصر، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من الدكتورة نوران الغندور، والدكتور أحمد صفوت، أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات.