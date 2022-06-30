مصدر: تأخيرات في حركة قطارات الصعيد لخروج جرار عن القضبان

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، على تأخير حركة سير القطارات على بعض خطوط الصعيد، وذلك لخروج أحد الجرارات عن مساره على إحدى التحويلات المؤدية للورش، داخل حوش محطة أسوان، أثناء قيام الجرار بأعمال المناورة.

مصدر: ليس لدينا قطارات قديمة تعمل على القضبان

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جاري رفع الجرار من على القضبان وانتظام حركة القطارات على خطوط الصعيد، لافتا إلى أنه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على القضبان، لأن كل القطارات جديدة وأخرى محدثة، موضحاً أن جميعها تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

نشر فرق الصيانة على محطات السكة الحديد

وأضاف المصدر، أنه تم نشر فرق صيانة وطوارئ على أرصفة محطات السكة الحديد، لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإصلاحها لعدم تأخر حركة القطارات، منوهاً إلى أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفة مستمرة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

رحلات مستمرة خلال عيد الأضحى 2022

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير تذاكر القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة، علاوة على إتاحة 20% من حجز تذاكر العيد عبر التليفون المحمول، للتسيير على الركاب، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا.