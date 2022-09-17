«التعليم العالي»: قبول 52 ألف طالب بالجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن الجامعات مستمرة في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2022 للالتحاق بمختلف الكليات حتى مطلع أكتوبر المقبل، ووفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا حتى الآن للكليات بلغ 52 ألف طالب وطالبة بالجامعات الخاصة والأهلية غير منبثقة من الجامعات الحكومية، مؤكداً أن هناك أماكن شاغرة بعدد من الكليات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

و أضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الإجراءات جرى العمل عليها والتأكيد على تطبيقها تجاه الراغبين في التحويل ما بين الجامعات قبل انطلاق الدراسة وبعد بدءها، أبرزها يتمثل في خصم قيمة 10% من المصروفات الدراسية المسددة للمقبولين والراغبين في التحويل قبل انطلاق موعد الدراسة، وخصم 50% من قيمة المصروفات، وذلك خلال أول شهر.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأكد أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن عددا من الكليات والجامعات أنهت الاستعدادات الخاصة بأعمال بدء الدراسة للعام الجديد 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن العام الجديد سيشهد ضم العديد من البرامج الدراسية المتميزة لمختلف الجامعات تتماشى مع متطلبات العصر الحديث والثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة تواصل أعمال المتابعة للتنسيق، وأنه حتى الآن لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها، ولأنه لن يتم تخفيض الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة.