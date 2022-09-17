آخر موعد لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022.. الخميس المقبل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن الخميس المقبل 22 سبتمبر، هو آخر موعد لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022 -2023 لجميع الشهادات، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

آخر موعد لتسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد نية حتى الآن لزيادة عدد أيام مرحلة الشهادات الفنية وتعديل آخر موعد لتسجيل الرغبات، مؤكداً أنه لن يتم مدها بعد الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني وتقديم الخدمات حتى يتم الانتهاء من تسكين الطلاب المقيدين للعام الجديد بمكتب التنسيق، ويحق لهم تسجيل الرغبات لاختيار الكليات، لافتا إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقدم خدمات الاستفسار لجميع الشهادات سواء الثانوية أو المعادلة لها.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها، لتنسيق الجامعات 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.