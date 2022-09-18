إجراءات نقل ملكية ترخيص عقار وخطوات الهدم.. «الحي» في خدمتك

أكدت محافظة القاهرة على استمرار الأحياء في تقديم الخدمات للمواطنين، ومن تلك الخدمات نقل ملكية ترخيص بناء أو طلب استرداد تأمين نقل مخلفات مبان أو شهادة إتمام ترميم أو هدم للعقار سواء جزئي أو كلي وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن، وأشارت المحافظة في تقرير لها إلى أن تلك الخدمات تتطلب اتباع إجراءات عدة.

أولا: طلب نقل ملكية ترخيص البناء

- ملء النموذج الخاص بالخدمة

- تقديم المستندات المطلوبة للدراسة

- تعتمد الإدارة المختصة بنقل ترخيص للمبانى وإثباته بالرخصة

- تحدد الرسوم المقررة

- سداد الرسوم وتلقى الرخصة

- تقديم الأصول للتأكد من صحتها

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

-صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة من الرخصة

- صورة من سند الملكية

- صورة من التوكيل فى حالة الوكالة

ثانيا: طلب استرداد تأمين نقل مخلفات المباني

- خطاب هيئة النظافة

- صورة من إيصال التأمين

- إيصال سداد التأمين المؤقت أو النهائي

- صورة ضوئية من تحقيق الشخصية للمقاول أو صورة من التوكيل

- يقدم الطلب مالك العقار أو وكيل أعمال

ثالثا: طلب شهادة إتمام أعمال الترميم أو الهدم

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة

- سداد رسوم الشهادة

- بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة تعتمد الشهادة بتأشيرة رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة

- تسديد فرق الرسوم وتلقي الخدمة

- يقدم الطلب مالك العقار أو إعلان وراثة

- صورة الترخيص

- مستند يوضح صفة مقدم الطلب إذا كان غير المالك

- تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أوتصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمدمن نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية، أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي «مدني أو عمارة» معتمد من نقابة المهندسين

- الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

رابعا: طلب ترخيص بالهدم لمبنى آيل للسقوط

- شهادة عقارية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العقار

- صورة بطاقة الرقم القومي لمالك العقار

- أن يكون المبنى غير مدرج في كشوف المباني المحظر هدمها

- عقد الملكية مسجل بالشهر العقاري

- كشف من مأمورية الضرائب العقارية

- إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى

- رسم كروكي مبين عليه العقار والشوارع المجاورة معتمد من مهندس نقابي

- صور فوتوغرافية للعقار من 4 جهات

- إقرار على المالك قبل أسبوعين من الأعمال يتضمن إخطار الجهة الإدارية وشهادة إشراف مهندس وتقرير هندسي معتمد أسلوب الهدم وعقد مقاولة مع مقاول.