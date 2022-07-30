مصادرة «شيش» وإزالة إشغالات ورفع قمامة في حملات مكبرة بالمعادي

شن حي المعادي بالقاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة، حملات لمواجهة الإشغالات والمخالفات التي تعوق سير المارة بالشوارع ومتابعة التزام المقاهي بحظر تقديم الشيشة، وأسفرت عن ضبط عددا من معدات الشيشة داخل بعض المقاهي بنطاق الحي، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحي، كما تم إزالة التعديات ووقف أعمال تشطيب بدون تصريح، وذلك وفق تعليمات محافظ القاهرة ونائب المحافظ، لإنفاذ القانون والحد من المخالفات واستعادة المظهر الحضاري للعاصمة والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين.

وتمكن حي المعادي، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية، من إيقاف أعمال تشطيب بدون تصريح في شارع 155 مع ميدان حسين صدقي، وتم إزالة المخالفة والتحفظ على المعدات المستخدمة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

إصلاح كسر ماسورة مياه

ومع استمرار التواجد الميداني بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال، قام حي المعادي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة وإدارة المرافق بالحي، بالتعامل وإصلاح كسر ماسورة مياه، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي بالمنطقة.

رفع كفاءة الشوارع وإزالة المخلفات

وفي إطار التواجد الميداني والاستجابة لشكاوى المواطنين، أجرى حي المعادي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئي، حملة لرفع كفاءة الشوارع وإزالة المخلفات خلف مسجد الفاروق، علاوة على إزالة القمامة من شارع 10 أمام دار القدس، كما تم رفع مخلفات شارع 15 بميدان مصطفى كامل مع شارع 86، وجاري العمل بنطاق الحي.

رصف وتجديد الرصيف في 15 مايو

كما شهدت منطقة 15 مايو بالقاهرة، أعمال إحلال وتجديد الرصيف في مدخل المدينة الأوسط حرصا على سلامة المواطنين وسير المارة، وذلك عن طريق جهاز المدينة، كما تم متابعة أعمال منظومة التشجير ونظافة المسطحات الخضراء بالمدينة لاستعادة المظهر الحضاري بها، من خلال متابعة عملية تشجير أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى بطريق الاتوستراد عن طريق إدارة الزراعة بجهاز المدينة.