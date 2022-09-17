تسليم أطفال عمارات الألومنيوم إلى والدتهم بعد إقناعها بعدم الزواج

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي ولجنة حماية الطفل في محافظة قنا، 3 أطفال لوالدتهم، بعدما قفز أحدهم من أحد الأدوار العلوية في عمارات الألومنيوم في نجع حمادي، هربا من ضرب وتعذيب زوجة والدهم الثانية.

حماية الطفل: توصلنا لحل هذه المشكلة بعد قفز الطفل

وقال سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة قنا إنه تم الوصول لحل لهذه المشكلة وتحت إشراف النيابة العامة وبالتعاون مع التضامن الاجتماعي، تم تسليم الأطفال الثلاثة لأمهم بعد إقناعها بالعدول عن الزواج وأكدت على حسن رعايتهم.

وأوضحت «سعد» في بيان، أن لجنة فحصت حالة طفل الألومنيوم الذي قفز من الطابق الخامس للهروب من ضرب وتعذيب زوجة والده بالمجمع السكني بالألومنيوم في نجع حمادي.

وتابعت أن اللجنة أكدت أن الأطفال الثلاثة تم تركهم لفترة طويلة دون طعام حتى ظهرت عليهم علامات الهزل والضعف، وتم إقناع والدتهم التي كانت تنتوي الزواج بالعدول عن القرار وتربية أبنائها بدل العيش مع والدهم.

لجنة من التدخل السريع لإنقاذ الأطفال الثلاثة في نجع حمادي

وكانت لجنة التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تدخلت في واقعة سقوط طفل من الطابق الخامس، إثر تعرضه وإخوته للتعذيب و الحرمان من الطعام على يد زوجة أبيه.

وقال ممدوح مسلم، مدير إدارة التضامن في نجع حمادي، وأحد أعضاء اللجنة، إنه أثناء زيارة منزل الأطفال الثلاثة تبين تعرضهم لمعاملة غير لائقة، حيث ظهرت اثار التعذيب والتقييد في أيدي الفتاة، وكذلك التعدي على جسم الطفلين الذكور وهو ما أكده الجيران.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة الطالب «أحمد. م. م» 13 عاماً، يقيم بمجمع سكني الألومنيوم في نجع حمادي ، إثر سقوطه من الطابق الخامس، وذلك هربا من معاناة وتعذيب زوجة والده له وشقيقته وشقيقه.