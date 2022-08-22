طريقة الحصول على وحدة صناعية في مجمع نجع حمادي.. حوافز ومميزات عديدة

أعلن ديوان عام محافظة قنا والمنطقة الاستثمارية عن فرص متميزة لشباب المستثمرين، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، من خلال توفير حجز وحدات مجمع نجع حمادي الصناعي بمميزات وحوافز كثيرة.

مميزات المجمع الصناعي في نجع حمادي

وبتضمن الطرح الجديد فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب في المجمع الصناعي في نجع حمادي، والذي يشمل جميع المرافق الأساسية، وعدد من المباني الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع، منها المبنى الإداري، ومعرض منتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد.

وتستعرض السطور التالية عددا من المعلومات الخاصة بالمجمع كالتالي:

- مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة «هو» الصناعية بمدينة نجع حمادى أكبر المجمعات على مستوى الجمهورية.

- يقع على مساحة 74 فدانا، ويضم 28 هنجرا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية، منها 322 وحدة بمساحة 216 مترا مربعا، و86 وحدة بمساحة 432 مترا مربعا.

- يشمل على عدة قطاعات صناعية «غذائي – هندسي – صناعات كيماوية بسيطة – مواد بناء»، بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه.

- يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.

هيئة الاستثمار تقدم حوافز مميزة لشباب المستثمرين

وهناك حوافز توفرها الدولة لشباب المستثمرين في المجمعات الصناعية، ومنها وحدات صناعية بمجمع نجع حمادي، تتمثل في الآتي، وذلك وفق كراسات الشروط المطروحة:

- تمويل ميسر للآلات والمعدات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- الوحدات جاهزة التشطيبات.

- إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة بدون حد أقصى.

- إمكانية التمويل البنكي للمشروع من عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة.

- إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام.

- التقدم ببطاقة الرقم القومى للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية، أو من خلال الممثل القانوني الأصلي للشركة.

- سحب الكراسات والتقدم من المقر الرئيسى للهيئة، أو فرع الهيئة في قنا بجوار مجمع مواقف قنا، نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية على الحساب رقم «14400133004127»، وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg.

- التقدم بالطلبات فى خلال 15 يوم الأولى من كل شهر.