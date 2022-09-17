خبير تربوي: تخفيف مناهج ابتدائي وإزالة الصعوبات يأتي في إطار توجيهات الرئيس

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التوجيه بمراعاة أولياء الأمور والطلاب وتيسير العملية التعليمية عليهم، بما تطلب ضرورة تخفيف المناهج والصعوبات الموجودة بمناهج الصف الرابع الابتدائي والتي أدت لحالة من الضرر لدى الطالب وولي الأمر، لافتا إلى أن الوقت المخصص للتدريس يحكم العملية التعليمية، وبناء عليه وجَّه وزير التربية والتعليم بمراعاة الوقت في المقررات مع عدم المساس بالأساسيات المنهجية التي تتعلق بالعملية التعليمية.

قرارات بحذف أجزاء من المناهج المطبوعة

وأوضح «شحاتة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك قرارات بحذف أجزاء من المناهج المطبوعة وتحويلها إلى دليل المعلم، ليكون المقرر الموجود في الصفين الرابع والخامس لتناسب الوقت المخصص لتدريسها، مؤكدا «سيتم حذف أجزاء من المقررات الدراسية من الكتب الدراسية الخاصة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي».

الأجزاء الإضافية ضمن دليل المعلم

وأشار الخبير التربوي إلى أنه سيتم مراعاة التخفيف والتعديل وحذف بعض الأجزاء من المناهج الدراسية في الصفين الرابع والخامس الابتدائي خاصة في المناهج الجديدة، وما تم طبعه بالفعل سيتم التوجيه بأن تكون الأجزاء الإضافية ضمن دليل المعلم، مضيفا «ستصدر نشرات لحذف أجزاء من الكتب الدراسية التي تمت طباعتها في الصفين الرابع والخامس الابتدائي».

موقف الصف السادس الابتدائي

وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الصف السادس الإبتدائي لا مساس به ونظامه مستمر دون تغيير ولا تغيير في مناهج الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي حتى الآن.