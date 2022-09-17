صاحب الرعاية البلاتينية لمهرجان الدراما: شرف كبير أن يتصدر شعارنا أولى الدورات

حظيت الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما باهتمام وثقة الرعاة، الذين أبدوا حماسهم الشديد منذ اليوم الأول من الإعلان عن هذا الحدث الفنى الكبير لتوقيع عقد رعاية مع القائمين عليه، لعل أبرزها شركة «Cred»، فيما ما زالت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، فى انتظار المزيد من الرُعاة، لا سيما أنّ هذا المحفل سيكون عُرساً للدراما المصرية.

رئيس «Cred»: نؤمن بدور الدراما فى توعية المجتمع

وجاء توقيع عقد الرعاية البلاتينية، بحضور المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى للشركة، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ويقول «منصور»، لـ«الوطن»، إنه تحمس وآمن بفكرة وجود مهرجان خاص بالأعمال الدرامية منذ اليوم الأول، وأرجع أسباب حماسه إلى رغبته فى أن يكون فى مُقدمة الشركات الراعية، بقوله: «تفاصيل المهرجان كلها تؤكد أنه سيكون حاجة مختلفة وكبيرة جداً، كما أننى مؤمن بدور الدراما فى المجتمع، خصوصاً أنّ هذا القطاع شهد تطوراً ضخماً فى السنوات الأخيرة».

وشدد على ضرورة دعم شركات القطاع الخاص لهذا المهرجان والفن بشكلٍ كامل، لما له من أهمية كبيرة، ومواكبة التطور بشكل أسرع، مؤكداً «أننا كشركة قطاع خاص تهدف للاستثمار والربح، وجودها لا يتعارض فى رعاية مهرجان خاص بالدراما، فهذا جزء من دورنا فى المسئولية المجتمعية، ويجب أن يكون ذلك جزءاً من ثقافة شركات القطاع الخاص كلها».

رئيس «Cred»: حريصون على أن نكون فى صدارة الرعاة

وأوضح أنّ «وجود الفن فى حياتنا يعمل على تهذيب النفس، ويُقلص عدد الجرائم، كما أنّ الفن يُسهم فى تنشيط حركة السياحة بشكلٍ كبير جداً، لا سيما أنّ الدراما موجودة داخل كل بيت، فمن الممكن أن يطمح قطاع من الجمهور لزيارة مكانٍ ما، لمجرد رؤيته فى عملٍ ما، لذلك يجب أن يكون الفن على رأس أولوياتنا»، مُشيراً إلى زيادة حجم إشغال الفنادق فى شرم الشيخ، عقب عرض فيلم «شورت وفانلة وكاب»، بطولة الفنان أحمد السقا.

وأشاد أحمد منصور بالجهود التى تبذلها نقابة المهن التمثيلية، وكذلك «Pod»، فى تنظيم مهرجان القاهرة للدراما، قائلاً إنّ: «تنسيقات ومناقشات تُجرى مع الشركة المنظمة حالياً، فهناك رغبة فى طرح مختلف الآراء والأفكار الجديدة، فالكل يجتهد فى سبيل نجاح المهرجان، كما أننا نُقدم الدعم بأى شكل، سواء مادى أو لوجيستى، حتى تخرج الدورة الأولى على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز».

أشادت نقابة المهن التمثيلية بمساعى شركة «Cred»

من جانبها، أشادت نقابة المهن التمثيلية بمساعى شركة «Cred» لعقد رعاية المهرجان فى دورته الأولى، وقال الدكتور أشرف زكى، لـ«الوطن»، إنّ «أحمد منصور صاحب فكر مُستنير، ويتفهم جيداً دور القوة الناعمة ودور ومكانة الفن بشكلٍ عام، وإيمانه الكامل به»، مُعرباً عن آماله بوجود المزيد من الرعاة لـ«القاهرة للدراما»، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ويرى أشرف زكى أنّ «هذا التوقيع يؤكد وعى القطاع الخاص بكل مستوياته ومجالات عمله بقضية الوعى الفنى وأهمية دعم مثل هذه الأحداث التى تظهر قوة مصر الناعمة، والمستوى الفنى والثقافى الراقى الذى تقدمه الدراما المصرية».