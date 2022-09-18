«مسلم» يدخل عالم السينما بفيلم جديد مع عادل أديب

يدخل الفنان «مسلم» عالم السينما أول تجاربه السينمائية مع المخرج عادل أديب بعد أن حقق نجاحا مبهرا في عالم الغناء من خلال أغنيته «اتنسيت».

مسلم: الفيلم مفاجأة غنائية

مسلم فى تصريحات لـ«الوطن» أكد أن فيلمه الجديد عليه تكتم شديد من قبل المنتجين وصناعه، ولكن ما صرح به مسلم أن الفيلم سيكون مع المخرج عادل أديب.

وأشار مسلم إلى أن الفيلم سيكون مفاجأة مدوية لأنه يجمعه بعدد من المطربين في تجاربهم السينمائية الأولى.

وطرح مسلم مؤخرا أغنية بعنوان «عايزة اللي يفرفشلها»، والتي قدمها على طريقة الديو مع الطفل محمد أسامة الذي قدم الأغنية الشهيرة «الغزالة رايقة»، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج خالد خان وحققت نجاح كبير على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

مسلم أحيا حفلا في ساقية الصاوي

مسلم كان قد أحيا خلال الساعات الماضية حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي وكان قد صعد على نغمات أغنيته الشهيرة «اتنسيت» التي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، حيث ظل الجمهور يردد كلمات الأغنية بدون موسيقى.

استكمل مسلم للحفل بتقديم عدد من أغنيات الشهيرة منها أنا البكي، ومين كان السبب.

الجدير بالذكر أن مسلم حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرح أغنيته الجديدة «مين كان السبب»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات، حيث حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة.