أهالي قرية بالفيوم يضبطون عصابة المواشي.. سرقوا بقرة في سيارة ملاكي (صور)

كانت نسمات الصباح الباردة تداعب وجوه الماشية التي تركها أصحابها أمام منازلهم، وفي حقولهم، في الصباح الباكر، بقرية المحمودية في محافظة الفيوم، وعلى عكس العادة كل يوم فوجئ الأهالي بصوت خوار بقرة متواصل، فخرج كل شخص للاطمئنان على الماشية الخاصة به، ليفاجئوا بعصابة سرقت إحدى الأبقار ووضعتها داخل سيارة ملاكي قبل أن تنطلق بها لبيعها في الأسواق.

صاح شخص مردداً «حرامية حرامية بيسرقوا البهايم»، ليستيقظ أهالي القرية ويهرعوا للإمساك بهم، حتى تمكنوا من إيقافهم، وأبرحوهم ضرباً، وأبلغوا الشرطة.

ضبط لصوص سرقة مواشي

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة الغرق، بتلقي بلاغ من أهالي قرية المحمودية بنطاق النقطة، بإمساكهم بلصوص سرقة المواشي، أثناء سرقتهم بقرة داخل سيارة ملاكي.

علقة موت للصوص المواشي بالفيوم

لم يوفر الأهالي جهدهم، بل اجتمعوا كلهم حول لصوص سرقة الماشية، وكالوا لهم الضربات، حتى أعطوهم «علقة موت» حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تكرار هذه الواقعة.

الشرطة تتسلم لصوص الماشية

سرعان ما وصلت قوات الشرطة تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، وبرئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتسلّمت اللصوص، واصطحبت أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية إلى مركز الشرطة لتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

السجن والغرامة في انتظار المتهمين

وقال أحمد عبد المحسن المحامي، إنّ المتهمين ينتظرهم عقوبة السجن والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة 318 من قانون العقوبات فيما يخص جرائم السرقة وعقوباتها، التي تنص على معاقبة السارق بمدة لا تزيد عن سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي ظرف من الظروف المشددة، بينما ترتفع العقوبة للسجن 3 سنوات مع الشغل في حالة انطبق على الواقعة أي ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة

وأشار «عبد المحسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه في حال تكرار المتهم للسرقة يتم تشديد العقوبة، إضافة إلى وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وفقاً للعقوبة التكميلية المنصوص عليها المادة 320 من قانون العقوبات.