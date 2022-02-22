القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على أخطر تشكيل عصابي مكون من 11 شخصًا تخصص في سرقة المواشي بمدينة تلا التابعة للمحافظة.

القبض على أخطر تشكيل عصابي في المنوفية

وتمكنت قوات الشرطة في المنوفية، من إلقاء القبض على المتهمين بعد ورود معلومات تفيد باتخاذهم مدينة تلا مسرحا لعملياتهم الإجرامية، حيث تبين أنهم مقيمون بمحافظة الجيزة، وبعد إجراء التحريات السرية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم بعض المواشي المسروقة.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بمركز تلا، لكنهم مقيمين بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم عدد من المواشي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها.

الأجهزة الأمنية تشن حملة إشغالات في شبين الكوم

على صعيد متصل، شنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، حملة لإزالة الاشغالات في مركز شبين الكوم بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، حيث جرى تحرير محاضر للمخالفين في الطرقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما شاركت الأجهزة الأمنية بالمنوفية في تنفيذ إزالة 16 حالة تعد فورية على الأراضي الزراعية بمحافظة المنوفية، بمشاركة مسؤولي مجالس المدن والوحدات المحلية، ومسؤولي مديرية الزراعة بالمنوفية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر لهم.