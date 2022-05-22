«فودة»: الانتهاء من تطوير طرق طور سيناء بمليار جنيه قبل 30 يونيو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن المحافظة تشهد تطورا منذ عام 2016 في شتى المجالات وفي كل المدن، والتي تختلف كل عام عن العام الماضي من حيث الشكل والبنية التحتية والمناطق الترفيهية.

وأضاف «فودة»، في تصريحات خاصة، أن طور سيناء هي عاصمة المحافظة وكانت مهملة لفترات طويلة، وجرى إعداد خطة تطوير بدأت بإنشاء مناطق للأسر ومتنفسات للعائلات، خاصة أن الطور لا يوجد بها متنفس، وجرى البدء في تطوير الشواطئ وإقامة أول مكان ترفيهي، وهو شارع 306 الذي أصبح مكانا لجذب المواطنين ومقصدا للعائلة، وكذلك الشواطئ العامة.

مليار جنيه لتطوير الطرق

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه تم رصد مبلغ مليار جنيه لتطوير الطرق بمدينة طور سيناء، ومنها طريق الطور الساحلي الرابط بين كمين الوادي وكمين الساحل بطول 8 كيلو مترات، وهو طريق مزدوج كل اتجاه يضم من 4 إلى 6 حارات في الاتجاه الواحد، وسيجري الانتهاء منه قبل 30 يونيو المقبل.

وتابع أنه جرى الانتهاء من وضع الطبقة السطحية على طريق الجبيل الذي يربط بين قرية الجبيل والطور العاصمة بطول 5 كيلو مترات، وهو طريق مزدوج، مشيرا إلى أنه يجرى تطوير كورنيش الجبيل لتصبح الطور مطورة من قرية الجبيل حتى حمام موسى.

وأشاد المحافظ، بطريق حمام موسى الذي اُفتتح العام الماضي بطول 7 كيلو مترات، وبتكلفة بلغت نحو 100 مليون جنيه.

ثلاث فنادق على البحر

وأكد اللواء خالد فودة، أن المحافظة تمتلك ثلاثة فنادق صغيرة تطل على خليج السويس مباشرة، وجاري تطوير هذه الفنادق بعد إنشاء شركة متخصصة لإدارتها، خاصة أنها من أصول المحافظة، لافتا إلى أن أسعار الفنادق رخيصة وتجذب السياح من كل مكان.

وذكر، أن الطور لديها مستقبل سياحي كبير، وهذا ما نعمل عليه حاليا لوضعها على خريطة السياحة المحلية والخارجية.