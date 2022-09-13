تعاون جديد بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم

تستعد وزارة الثقافة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين من شباب مصر ورعايتهم، قريبا، لتوحيد جهود العمل بما يحقق استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وقالت نجوى نبيه رئيس الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، لـ «الوطن»: «يجري التنسيق والتكامل بين الوزاراتين، بهدف التعاون إلى توصيل الخدمة الثقافية إلى مختلف ربوع الوطن، وجرى الاتفاق مع وزارة الثقافة في المشاركة في دعم المشروعات التي تنفذها الوزارة مع أهمية حضور وزارة الشباب في الفعاليات الثقافية وبشكل مكثف».

5 آلاف مركز شباب ستكون منارات الثقافية

وذكرت «نبيه»، أن هناك توافقا في رؤى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية خاصة مع انتشار المواقع التابعة لوزارة الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية التي يصل عددها لنحو 5 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، إنه سيجري تجديد بروتوكول التعاون الموقع في 2019، علاوة على بروتوكول جديد يتضمن كل الرؤى التي جرى التوافق عليها بين الوزارتين، لتكون مواقع وزارة الشباب منابر ثقافية.

الثقافة تشارك في مهرجان إبداع المقدم وزارة الشباب

وأشارت «نبيه» إلى أن مواقع الشباب والرياضة متمثلة في مراكز الشباب، ستتحول إلى منابر ثقافية، منوهة أن هذه المواقع تشارك بالفعل في الوقت الحالي في استضافة عروض مسرح «المواجهة والتجوال» التي تقدمها وزارة الثقافة في مختلف الأقاليم، وكذلك في فعاليات «حياة كريمة».

وتشارك الثقافة في مهرجان «إبداع» المقدم من قبل وزارة الشباب، وتتعاون في رعاية الموهوبين المكتشفين في مسابقات وزارة الشباب والرياضة لتتبناهم الوزارة.