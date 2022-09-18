يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022، عبر محركات البحث العالمية، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022 لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022 لمنخفضي ومتوسطي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، عن مواعيد تقديم شقق الإسكان 2022 لمنخفضي ومتوسطي الدخل، كالتالي:

1- من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

2- من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

شقق الإسكان 2022

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حدود الدخل للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2022، حيث يشترط أن يكون الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريا للأسرة.

بينما يشترط أن يكون الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريا للأسرة.

وجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقوم من حين لآخر، بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المشروعات السكنية المختلفة، سواء الإسكان الاجتماعي، أو الإسكان المتوسط، أو الإسكان الفاخر، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة.