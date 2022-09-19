برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن.. وظائف لغير القادرين ودعم نقدي للأسر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وصل إلى 5.1 ملايين أسرة، لافتة إلى استمرار المستفيدين في صرف الدعم عن شهر سبتمبر 2022 من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي بمكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك البنوك، مؤكدة أن التكافل الاجتماعي هو مشاركة المجتمع في مساندة الأفراد والأسر الأكثر احتياجا.

أنواع دعم برنامج تكافل وكرامة

وأوضحت «التضامن» في تقرير نشرته ضمن رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، أن تكافل وكرامة تم إطلاقه لتطويـر شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن دعم برنامج تكافل مستمر للفئات الأكثر احتياجا، لكنه ليس بديلا عن العمل، مشيرة إلى أن برنامج تكافل بوزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة للأسر الأكثر فقراً، كما أن هناك أنواعا من الدعم يقدمها برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي كالتالي:

أولا: دعم نقدي للأسرة

- استمرار الأطفال في التعليم، وألا تقل نسبة حضورهم للمدرسة عن 80%.

- حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأولية ومتابعة الحمل.

- حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية والرعاية الصحية الأولية.

ثانياً: دعم الأسر بالمعلومات والأفكار الصحيحة

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم دعم معلوماتي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، للرد على المفاهيم والسلوكيات الخاطئة التي تضر الأسرة من خلال برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية.

ثالثا: المساعدة في الحصول على وظيفة أو مشروع اقتصادي

من خلال برنامج فرصة يتم تقديم المساعدة لمستفيدي تكافل وكرامة، لأنهم لا يستطيعون الاعتماد على الدعم النقدي لبرنامج تكافل فقط كمصدر دخل، حيث يعمل البرنامج على التأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، إلى جانب استكماله لمنظومة الحماية الاجتماعية، المقدمة للأولى بالرعاية لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية.