كيفية استخراج جواز سفر للطفل والزوجة والأرملة

تظل الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر محل تساؤل دائم للمواطنين الراغبين في السفر خارج مصر، خاصة الأوراق المتعلقة باستخراج جوازات سفر الأطفال والأرامل والمطلقات والزوجات.

جواز السفر للأطفال

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات سفر الأطفال والزوجة والأرملة والمطلقة، وفقًا لما حددته وزارة الداخلية، على النحو التالي:

- أصل وصورة لـ بطاقة الرقم القومي للأب، ويجب أن تكون سارية.

- أصل وصورة شهادة الميلاد.

ـ 3 صور شخصية بخلفية بيضاء بمقاس 4×6.

- في حالة التجديد يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة

أما الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة، فتشمل بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية، ويشترط تجديد بطاقة الرقم القومي للمتزوجات حديثا، بالإضافة إلى 3 صور خلفية بيضاء مقاس 4×6، وبتاريخ حديث، وأيضًا المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي، ومستند إثبات الحالة الاجتماعية، ووثيقة الزواج.

وبالنسبة للمطلقة أو الأرملة، تتضمن المستندات السابق ذكرها بالإضافة إلى قسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة، إذ أنه «بالنسبة للأرملة يكون مكتوبًا في البطاقة أرملة، وبالنسبة للمطلقة تكون الخانة فارغة).