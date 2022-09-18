غلق مطلع كوبري «المشير - التسعين» للقادم من السويس باتجاه المعادي

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع استكمال أعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة، ما يستلزم غلقا كليا لنفق باقي زكي بشارع التسعين الجنوبي، وأوضحت الإدارة المرورية الأماكن المقرر إغلاقها لحين استكمال أعمال المشروع.

الطرق المغلقة لحين استكمال مشروع المونوريل

- غلق مطلع كوبري (المشير/ التسعين) بـ الطريق الدائري للقادم من طريق السويس في اتجاه المعادي.

- غلق مدخل شارع التسعين الجنوبي للقادم من المعادي عبر الطريق الدائري، وذلك لمدة شهرين.

من جانبها، تنسّق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الجهة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.