حالة الطقس غدًا الأحد 18-9-2022 على مصر.. القاهرة تصل لـ 32 درجة

أصدرت منذ قليل هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس غدًا الأحد، إذ تشهد البلاد رياح نشطة ليلًا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلًا عن وجود شبورة صباحية على عدد من المناطق من بينها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وذكر خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الموج غدا في البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 لـ2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما الأحمر فحالة الموج خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية كذلك.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا 18 سبتمبر الجاري على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 22

دمياط 29 24

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 22

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 35 21

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 32 24

كاترين 29 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 17

طابا 32 23

نويبع 33 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 33 20

بني سويف 33 21

المنيا 34 21

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 38 25

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25.