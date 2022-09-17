اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس غدا.. «لطيف على معظم الأنحاء»

أوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها اليوم، حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء، مشيرة إلى أن الطقس يكون لطيفا على معظم الأنحاء بسبب نشاط الرياح.

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

ووفق خبراء الأرصاد، فأن حالة الطقس غدا تكون معتدلة، ويكون الطقس رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأضاف خبراء الأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح ليلًا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلًا عن وجود شبورة صباحية على عدد من المناطق من بينها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الموج غدا في البحر المتوسط تكون معتدلة ويرتفع من 1.5 لـ2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما الأحمر فحالة الموج من خفيفة لمعتدلة ويرتفع بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية كذلك.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كالتالي:

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 22

دمياط 29 24

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 22

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 35 21

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 32 24

كاترين 29 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 17

طابا 32 23

نويبع 33 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 33 20

بني سويف 33 21

المنيا 34 21

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 38 25

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25