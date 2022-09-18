رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022.. تعرف على الخطوات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022، موضحة أنه متاح الآن تدوين رغبات تقليل الاغتراب، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، والطلاب الناجحين في الدور الثاني.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات.

- الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على النتيجة فور إعلانها مباشرة.

آخر موعد لتقليل الاغتراب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أن آخر موعد لتقليل الاغتراب هو غداً الاثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لذلك، واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم عقب إعلان النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح وإرفاقها ضمن أوراق التقديم.

وأضافت الوزارة، أنه لن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، ويُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العليا الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر، بشرط استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات، حيث تبدأ الوزارة في فرز جميع الرغبات المتقدمة للكليات.

الجامعات تواصل أعمال التنسيق الداخلي للكليات

وفي سياق متصل، تواصل الجامعات استقبال طلبات التنسيق الداخلي للكليات، وقالت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إن التنسيق الداخلي للكلية يستمر حتى يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة القواعد المحددة في هذا الشأن.

من جانبها قالت الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، إنه تم تخصيص رابط إلكتروني للتسجيل في التنسيق الداخلي أولاً، موضحة لـ«الوطن»، أن أبرز الشروط تتمثل في الحصول على الدرجة المطلوبة لكل قسم، وتكون الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري.

وأكدت أنه في حال تساوي المجموع الاعتباري، يلجأ القسم إلى المفاضلة بين الطلاب، مؤكدة أن هناك بعض الأقسام تتطلب أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، لافتة إلى أن قسم علم النفس لا يقبل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.