الكشف على 88 مريضا في قافلة علاجية بقرية طرفا بسمالوط

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 88 مريضا من غير القادرين بقرية طرفا في مركز سمالوط، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تأتي القافلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

عمليات جراحية لمرضى العيون

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة «المياه البيضاء والزرقاء» وجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان تمامًا.

تنفيذ مشروعات خيرية بالمنيا

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه يتم شهريًا عمل قوافل علاجية للمرضى، حيث قامت الجمعية بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية على عدد 9689 مريض عيون، و3578 مريض قلب بمحافظة المنيا.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية في المنيا، وبينها تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل، والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف بأفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين.