إيقاف استخدام حمامات سباحة في فنادق بشرم الشيخ لعدم مطابقتها للمواصفات

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارا اليوم الأحد، بإيقاف استخدام عدد من حمامات السباحة وخزانات المياه بكبرى الفنادق، بعد عرض الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، وجود بعض المخالفات في حمامات السباحة وخزانات المياه، ما يؤثر سلبا على السائحين والمواطنين، وذلك في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاستعداد لقمة المناخ يسير في كل الاتجاهات، وهناك مشروعات خضراء متعددة ويتزامن معها حملات مكثفة على الفنادق والمحال التجارية.

زيادة الحملات الرقابية قبل قمة المناخ

فيما قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن إدارة الطب الوقائي بالمديرية تقوم بحملات شاملة في كل المدن، وخاصة شرم الشيخ التي تتجهز لاستضافة قمة المناخ، بهدف الرقابة وضمان الجودة.

وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، شدد على ضرورة الاستعداد جيدا للمؤتمر من خلال توسيع الحملات لصحة البيئة، موضحا إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي، وقامت اللجنة بالمرور على كل محطات التحلية ومحطات المعالجة وخزانات المياه وحمامات السباحة في بعض المنشآت السياحية بالمدينة، وقامت بإيقاف استخدام عدد من حمامات السباحة بكبرى الفنادق.

سبب إيقاف الاستخدام

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن سبب إيقاف استخدام عدد من حمامات السباحة بكبرى الفنادق، يرجع إلى وجود طحالب بالحمامات ووجود كسور في الأرضيات، مع عدم ضبط نسبة الكلور والرقم الهيدروجيني، وذلك تنفيذا لقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1995.

وتابع أنه جرى إيقاف حزان مياه أحد الفنادق وجرى استبداله بخزانات أخرى لعدم استيفاءه للاشتراطات الصحية، مؤكدا أن إدارة الطب الوقائي قامت بعملية غسيل وتطهير خزانات المياه بتلك المنشآت، وذلك في إطار الاستعداد لقمة المناخ نوفمبر 2022.

ضمت اللجنة كلاً من الدكتور أحمد عصام، مدير صحة البيئة، ومحمد ثروت وأحمد سعد وعمرو الشرقاوي، مشرفي ومراقبي صحة البيئة بالمديرية، وحسن عرفة ومحمد سامي ومحمود محمد مشرفي ومراقبي صحة البيئة بمدينة شرم الشيخ.