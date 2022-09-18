«اليوم»: مصر أول مستضيف لبطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد

عرض برنامج «اليوم» تقريرا يرصد استعدادات منتخب مصر لبطولة العالم لكرة اليد بالكراسي المتحركة.

وقال التقرير الذي عرضه البرنامج، إنه بعد وقوع الاختيار على مصر لتكون أول مستضيف لبطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، التي تقام لأول مرة بتاريخها، بدأ الاتحاد المصري لكرة اليد في تكوين فريق من ذوى الهمم للمشاركة في البطولة، وبدأت الاختبارات وجرى اختيار مجموعة من اللاعبين الذين يمثلون مصر في البطولة.

عضو اتحاد اليد: البطولة السنة دي هتتلعب بنظام جديد

وأضاف الدكتور عادل إبراهيم، عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، خلال التقرير الذي أذاعه البرنامج، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أنه تم إجراء اختبارات لعدد كبير من اللاعبين والتصفية فيما بينهم لـ16 لاعبا: «البطولة السنة دي هتتلعب بنظام جديد بواقع 4 لاعبين لكل فريق في الملعب، 3 بنين ولاعبة».

واستطرد التقرير: «كرة اليد تعتمد على مجهود جسدي كبير، ورغم الصعوبات اللي بتواجه أبطال منتخب مصر للكراسي المتحركة خلال التدريبات، إلا أنهم بروحهم وعزيمتهم بيعوضوا أي نقص».

التصنيف أبرز الصعوبات التي تواجه اللاعبين

فيما أوضح وائل عبدالعاطي، المدير الفني لمنتخب مصر للكراسي المتحركة، أن بعض الصعوبات التي تواجه اللاعبين هي التصنيف ما بين اللاعبين في طرق التصويب أو الحركات المعينة في درجات الإعاقة المختلفة: «لما بنيجي نشرح مهارة فيه واحد ممكن يأديها بشكل كويس، وواحد ممكن يأديها بشكل كويس بس مش عارف لأن حركة الجسم محدودة».

وتابع: «لما بدأت أستوعب الكلام ده وأدقق في حاجات صغيرة، بقيت أعتمد على الشكل العام في طريقة الدفاع أو الهجوم واللعب على الفراغات، واللاعبين مستجيبين».